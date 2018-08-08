Новости дня
Каждый шестой россиянин считает сделки с криптовалютой инструментом обогащения мошенников
8 август 2018 (12:19)
УрБК, Москва, 08.08.2018. Каждый шестой россиянин (17%) считает сделки с криптовалютой инструментом обогащения мошенников, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Реже всего криптовалюту ассоциирует с нечестным обогащением самая молодая группа респондентов — 9%, чаще всего граждане старше 60 — 42%. В опросе участвовали только россияне, которые точно или примерно понимают, что такое криптовалюта.
Более трети опрошенных (36%) считают криптовалюты альтернативным способом расчета, 38% респондентов назвали их полноценными электронными деньгами. 6% опрошенных считают сделки с криптовалютой разновидностью азартных игр.
«В том, что у криптовалют точно есть будущее, уверены 15% россиян. И почти столько же — 13% — придерживаются обратного мнения. Наибольший энтузиазм дальнейшая судьба электронных денег вызывает у самой молодой группы респондентов (до 25 лет) — 26% уверены, что у цифровых денег есть будущее. Однако большинство опрошенных все же проявило осторожный оптимизм или умеренный пессимизм. Ответ «скорее нет будущего» выбрали 30% респондентов, вариант «скорее есть будущее» — 42%», ― говорится в исследовании.
По данным «Ромира», 12% респондентов считает необходимым госрегулирование в отрасли. Еще 20% уверены в обратном. О том, что вмешательство государства в эту сферу «скорее необходимо», заявили 37%, ответ «скорее не нужно» выбрали 31%.
Реже всего криптовалюту ассоциирует с нечестным обогащением самая молодая группа респондентов — 9%, чаще всего граждане старше 60 — 42%. В опросе участвовали только россияне, которые точно или примерно понимают, что такое криптовалюта.
Более трети опрошенных (36%) считают криптовалюты альтернативным способом расчета, 38% респондентов назвали их полноценными электронными деньгами. 6% опрошенных считают сделки с криптовалютой разновидностью азартных игр.
«В том, что у криптовалют точно есть будущее, уверены 15% россиян. И почти столько же — 13% — придерживаются обратного мнения. Наибольший энтузиазм дальнейшая судьба электронных денег вызывает у самой молодой группы респондентов (до 25 лет) — 26% уверены, что у цифровых денег есть будущее. Однако большинство опрошенных все же проявило осторожный оптимизм или умеренный пессимизм. Ответ «скорее нет будущего» выбрали 30% респондентов, вариант «скорее есть будущее» — 42%», ― говорится в исследовании.
По данным «Ромира», 12% респондентов считает необходимым госрегулирование в отрасли. Еще 20% уверены в обратном. О том, что вмешательство государства в эту сферу «скорее необходимо», заявили 37%, ответ «скорее не нужно» выбрали 31%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более половины россиян не знают, что такое криптовалюта
- Треть россиян откажется от пользования зарубежными интернет-магазинами при введении пошлин на покупки от 200 евро
- Более 70% россиян ничего не знают о криптовалюте
- Большинство россиян одобряют введение цензуры в интернете
- «Левада-Центр»: 11% россиян уверены в повторении кризиса