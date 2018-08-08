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Минтранс РФ рекомендовал повысить тарифы на платных парковках в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Минтранс РФ выпустил новые требования для расчета стоимости использования единого парковочного пространства в регионах. Формулы содержатся в методических материалах ведомства.



На территории Свердловской области министерство рекомендует установить минимальную цену в размере 50 руб. в час. Однако в Минтрансе РФ считают, что плату с автомобилистов следует взимать при условии полной заполняемости парковочного пространства.



В настоящее время в Екатеринбурге на муниципальных платных парковках установлен тариф в размере 30 руб. в час.

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