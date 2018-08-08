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В Екатеринбурге 8 августа ожидаются гроза и усиление ветра
8 август 2018 (11:31)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. В Екатеринбурге днем 8 августа 2018 года ожидаются небольшой дождь, гроза и усиление ветра.
По прогнозам синоптиков, во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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