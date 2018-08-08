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Сумма букмекерских ставок на ЧМ-2018 составил 136 млрд евро

УрБК, Москва, 08.08.2018. Общий объем ставок на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 в России составил 136 млрд евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Международную федерацию футбола (FIFA).



Средний размер ставок на матч турнира составил 2,1 млрд евро. На финальный матч ЧМ-2018 были приняты ставки на общую сумму 7,2 млрд евро.



Напомним, ЧМ-2018 прошел в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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