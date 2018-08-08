Новости дня
Судебные приставы Свердловской области арестовали имущество должника в размере 171 млн рублей
8 август 2018 (10:19)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Судебными приставами Свердловской области в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество должника в пределах суммы иска в размере 171,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
Обеспечительные меры наложены судебным приставом-исполнителем как запрещающие ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.
Обеспечительные меры наложены судебным приставом-исполнителем как запрещающие ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
- У жителя Лесного арестовали автомобиль Renault за долг перед банком в 450 тыс. рублей
- Приставы арестовали за долги имущество боулинга в «Парк Хаусе»
- Судебные приставы арестовали имущество ООО «НовоСпецПромСнаб» за долг свыше 1,7 млн рублей
- Судебные приставы арестовали платежный терминал должника ООО «Дельта-Е»