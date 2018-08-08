Новости дня

Судебные приставы Свердловской области арестовали имущество должника в размере 171 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Судебными приставами Свердловской области в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество должника в пределах суммы иска в размере 171,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



Обеспечительные меры наложены судебным приставом-исполнителем как запрещающие ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: