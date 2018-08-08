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В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга транспортный коллапс

8 август 2018 (09:37)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2018. Улицы, по которым жители Екатеринбурга обычно выезжают по утрам из Юго-Западного микрорайона, 8 августа полностью блокированы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» улицы Вильгельма де Геннина, Амундсена, Краснолесья и даже Объездная дорога стоят в пробках.

Одной из причин транспортного коллапса стало дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги.

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга транспортный коллапс

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