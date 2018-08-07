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На поддержку сельхозпроизводителей Свердловской и Челябинской областей выделили 176,4 млн рублей
7 август 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 07.08.2018. На поддержку сельхозпроизводителей Свердловской и Челябинской областей правительством России будет выделено в 2018 году 176,4 млн руб. Распоряжение № 1620-р от 4 августа 2018 года, подписанное Дмитрием Медведевым, размещено на сайте правительства.
В целом на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Минсельхозу будет выделено 5 млрд руб.
Средства предназначены для покупки дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
В целом на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Минсельхозу будет выделено 5 млрд руб.
Средства предназначены для покупки дизельного топлива на проведение агротехнологических работ.
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