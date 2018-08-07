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Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ пройдут военную службу в подшефной воинской части

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. 30 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» приняли военную присягу, сообщает пресс-служба компании.



Торжественная церемония состоялась в подшефной воинской части в пос. Горный Щит Свердловской области. В числе новобранцев — победитель регионального и участник национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Мехатроника» Андрей Михайлов.



«В воинской части в Горном Щите служат лучшие выпускники корпоративной образовательной программы, нацеленные на трудоустройство в компанию. Кроме получения военных специальностей ребята во время службы изучают технические дисциплины и иностранные языки, готовятся к вступительным экзаменам в вузы. В части солдат навещают сотрудники нашего Образовательного центра и наставники от производства, которые проводят учебные занятия и рассказывают об итогах деятельности и достижениях Группы ЧТПЗ. Здесь созданы все условия для профессионального и личностного развития будущих металлургов», ― отмечает управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.



В 2012 году Группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнёрства заключила соглашение с министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. За шесть лет сотрудничества службу в Горном Щите прошли 245 будущих металлургов, 70% которых после увольнения в запас трудоустроились в Группу ЧТПЗ.



В марте 2018 года на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит. По итогам совещания глава государства поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Группы ЧТПЗ об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.

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