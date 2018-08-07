Финансовые пирамиды уходят в «цифру»

Криптовалюта не стала значимым финансовым инструментом для россиян, более половины из них не знают, что это такое. Между тем Банк России отмечает рост выявленных криптовалютных финансовых пирамид в России. Финансовые аналитики отмечают, что рынок остается высокорискованным и не рекомендуют вкладывать туда средства.Более половины россиян (56%) не знают, что такое криптовалюта, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». Остальные (44%) имеют «какое-то представление» по данной тематике. При этом из тех, кто представляет себе — точно или примерно — что такое цифровые деньги, 87% приобретать их не планируют. Инвестировать в криптовалюту не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учетом пропорций, можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности.«Исследование наглядно продемонстрировало, что каким-то значимым финансовым инструментом криптовалюты пока не стали. Более того, российское общество, ранее не раз обжигавшееся на различных схемах быстрого обогащения, демонстрирует в данном случае здоровый скептицизм», — комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.Вместе с тем в конце июля 2018 года директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о росте количества финансовых пирамид, основанных на мнимых инвестициях в криптоактивы. По его словам, в I полугодии регулятор выявил десятки подобных случаев.При этом в криптопирамидах граждане теряют в 2-3 раза больше средств. Как пишет «Коммерсантъ», средняя сумма для входа в классические мошеннические проекты в России в последние годы составляет 30-50 тыс. руб., в криптопирамиды — 80-100 тыс. руб. Кроме того, жертвами криптомошенников чаще всего становятся жители крупных городов с более высоким достатком.Генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что чаще всего организации, предлагающие заработать на криптовалютах, — не пирамиды, а фонды с непрофессиональными управляющими.«Другие, подхваченные этим ажиотажем, туда вкладывались до тех пор, пока самая большая часть не вложилась на максимуме в декабре прошлого года, когда биткоин достиг 20 тыс. долл. США. С этого момента те, кто вступил в фонд первыми, теряли заработанное, а последние получали прямые убытки. Это не пирамида, а криптофонд, который управляется непрофессионально. Не думаю, что там была задача именно обмануть вкладчиков, просто управляющие фондом считали, что рост будет бесконечным, и они на комиссиях от прибыли заработают очень много. Хотя я не исключаю, что среди тех, кто такие криптофонды открывал, в криптовалюту вообще не вкладывали, а клали деньги себе в карман. Но я не думаю, что их много, может, четверть или треть», ― рассказал Виталий Калугин.По его словам, из-за падения курса биткоина последняя волна криптовкладчиков понесла убытки в 30-70%. При этом курсы остальных токенов, как правило, растут или снижаются вслед за биткоином.«Те, кто зашел на максимуме рынка, сидят в «минусах». Может, кто сейчас в них вступает, имеет какой-то шанс не потерять средства. Но в любом случае вкладываться в эти фонды крайне опасно, я никому не рекомендую. Я уже два года минимум предупреждаю всех, что вложения в криптовалюту абсолютно не защищены. Может быть, повезет, но в 95 случаях из 100 — нет», ― добавил В. Калугин.Независимый финансовый аналитик Константин Селянин уверен, что выявленные ЦБ криптопирамиды — лишь верхушка айсберга, а в действительности их намного больше.«Пирамидостроительство» имеет некие общие признаки — неважно, на криптовалюте или нет, которые давным-давно сформулированы: например, наличие агрессивной рекламы, применение элементов МЛМ-маркетинга (сетевого или многоуровневого маркетинга — прим. ред.), непонятный источник получения заработка. Вся разница в том, что здесь организаторы прикрываются модными терминами «блокчейн», «биткоин», «токен». Они просто мимикрируют, стараются соответствовать моде. Ничего содержательно в пирамидах не поменялось, а их количество, к сожалению, становится больше», — пояснил он.По словам аналитика, количество финансовых пирамид в том числе растет из-за несовершенства законодательства в России и недостаточно эффективной борьбы регулятора.«На мой взгляд, Центробанк ненадлежащим образом и борьбу с ними ведет, и повышает финансовую грамотность. Это совершенно очевидно: количество недобросовестных финансовых организаций растет. Еще раз повторю, что выявляется только часть. Тенденция связана с несовершенством законодательства, неудачным решением в 2008 году, когда появились микрофинансовые организации. В общем-то, сам законодатель послужил причиной массового появления различных пирамид и, соответственно, потерь для граждан», ― считает Константин Селянин.Напомним, что в России любые операции с криптовалютами, в том числе их производство (майнинг), нелегализованы. В начале 2018 года Минфин разработал и внес в Госдуму закон о цифровых финансовых активах, который вводит понятия криптовалют, токенов, майнинг, а также определяет ключевые различия между ними. Изначально планировалось легализовать криптовалюты к 1 июля 2018 года, однако в итоге рассмотрение законопроекта отложили до осени.