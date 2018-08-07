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В Свердловской области за время продэмбарго уничтожено почти 100 тонн санкционной продукции

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. В Свердловской области с января 2015 года по июль 2018 года выявлено и уничтожено 97 тыс. 034 кг санкционных продуктов питания, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Большая часть изъятой продукции (95 тыс. 762 кг) относится к плодоовощной, остальные 1 тыс. 272 кг — животноводческая.



За 2018 год в Свердловской области задержано и уничтожено почти 15 т плодоовощной продукции.



Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

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