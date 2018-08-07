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За 6 месяцев в Россию ввезли легковых автомобилей на 3,43 млрд долл. США

УрБК, Москва, 07.08.2018. Импорт легковых машин за 6 месяцев 2018 года в денежном выражении вырос на 13,9% в годовом исчислении и составил 3,43 млрд долл. США, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).



В июне в денежном выражении импорт, наоборот, снизился на 13% по отношению к маю и составил 503,8 млн долл. США.



Импорт легковых машин в Россию в январе-июне 2018 года вырос на 22,6% в годовом выражении — до 138,3 тыс. единиц, в июне — снизился на 0,5% по отношению к маю, до 22,5 тыс. штук.



Импорт грузовых автомобилей за январь-июнь 2018 года снизился на 8,6% в годовом выражении — до 10,5 тыс. единиц, а в деньгах, наоборот, вырос на 15,3% — до 1,005 млрд долл. США. В июне импорт грузовиков вырос по отношению к маю на 9,1% — до 2,1 тыс. штук, в денежном выражении — на 8,3%, до 194,3 млн долл. США.

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