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ММК разработал новый маршрут поставки металла в Турцию
7 август 2018 (16:39)
УрБК, Челябинск, 07.08.2018. ММК доставил пробную партию металлопродукции в Турцию по железнодорожному маршруту Магнитогорск — Баку — Тбилиси — Карс, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.
В настоящее время с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тыс. т металлопродукции в год, или около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне.
Четыре контейнера общим весом 120 т доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Вагоны с металлопродукцией преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней.
До настоящего момента поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске: протяженность данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути — 30 дней.
Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла.
К тому же снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути.
Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.
В настоящее время с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тыс. т металлопродукции в год, или около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне.
Четыре контейнера общим весом 120 т доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Вагоны с металлопродукцией преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней.
До настоящего момента поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске: протяженность данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути — 30 дней.
Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла.
К тому же снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути.
Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.
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