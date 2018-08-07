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ММК разработал новый маршрут поставки металла в Турцию

УрБК, Челябинск, 07.08.2018. ММК доставил пробную партию металлопродукции в Турцию по железнодорожному маршруту Магнитогорск — Баку — Тбилиси — Карс, сообщает управление информации и общественных связей предприятия.



В настоящее время с азербайджанским оператором ADY Express разрабатывается возможность поставки по этому маршруту до 250 тыс. т металлопродукции в год, или около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне.



Четыре контейнера общим весом 120 т доставлены на дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината в Турции. Вагоны с металлопродукцией преодолели расстояние в 5 тыс. км за 17 дней.



До настоящего момента поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске: протяженность данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути — 30 дней.



Диверсификация логистических потоков позволит компании снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок также позволит избежать механических повреждений товарной продукции и обеспечит сохранение качественных характеристик металла.



К тому же снижение сроков доставки позволит оптимизировать оборотный капитал компании за счёт снижения запасов в пути.



Помимо этого, новый маршрут позволяет рассматривать перспективу диверсификации экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.

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