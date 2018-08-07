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Прокуратура начала проверку информации о травмировании рабочего на заводе УГМК

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Начата проверка информации о травмировании рабочего в металлургическом цехе предприятия ОАО «Святогор» (Красноуральск, входит в УГМК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, инцидент произошел 7 августа около 09.00. В это время работники подрядной организации ООО «Уралпуть» выполняли в цехе работы по строительству железнодорожного полотна.



«При осмотре рельсов произошло самопроизвольное движение железнодорожной платформы. В результате чего один из сотрудников подрядной организации получил ушибленную скальпированную рану правой стопы», — говорится в сообщении.



Назначено судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего.



Напомним, что 28 июня 2016 года на этом же предприятии погиб рабочий. Через год Красноуральский городской суд осудил машиниста конвертерного отделения металлургического цеха ОАО «Святогор» за нарушения правил безопасности при ведении работ, что привело к гибели человека.

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