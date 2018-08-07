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Авиакомпания «Икар» привлечена к ответственности за задержку рейса Екатеринбург — Джерба

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. По результатам прокурорской проверки ООО «Авиакомпания «Икар» привлечено к административной ответственности за задержку рейса.



Поводом для проведения проверки стал факт задержки более чем на 5 часов вылета авиарейса Екатеринбург — Джерба. Вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ авиакомпания «Икар» не обеспечила пассажиров в аэропорту Кольцово горячим питанием и напитками.



В связи с этим Свердловским транспортным прокурором в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».



По итогам его рассмотрения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области на юридическое лицо наложен штраф в сумме 20 тыс. руб.



ООО Авиакомпания «Икар» (IKAR LLC) — российская авиакомпания, созданная в 1993 году в Магадане. Базируется в аэропорту Емельяново (Красноярск). Туроператором компании является Пегас Туристик. Выполняет регулярные перевозки из Москвы в Хабаровск, Благовещенск и Магадан, а также в Сочи и Симферополь из Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Перми, Нижневартовска, Екатеринбурга, Иркутска, Самары, Казани и Уфы.

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