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Предприниматели Урала налаживают связи с бизнесом Калининграда

УрБК, Челябинск, 07.08.2018. В конце августа 2018 года состоится деловая поездка предпринимателей Челябинской и Свердловской областей в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).



Целями визита являются установление контактов с предпринимателями Калининградской области, встречи в министерствах, посещение крупных предприятий региона.



«Деловые переговоры будут организованы с представителями конкретных калининградских компаний, интересных уральскому бизнесу. Для этого мы собираем с участников делегации предварительные заявки на поиск потенциальных деловых партнеров в Калининграде», — уточнили в центре ВЭД ЮУТПП.



Калининград может быть перспективной площадкой для уральского бизнеса. Находясь в центре Европы, город сосредоточил в себе множество транспортных узлов и входит в число 25 крупнейших промышленных центров России.

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