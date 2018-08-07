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Предприниматели Урала налаживают связи с бизнесом Калининграда
7 август 2018 (15:41)
УрБК, Челябинск, 07.08.2018. В конце августа 2018 года состоится деловая поездка предпринимателей Челябинской и Свердловской областей в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП).
Целями визита являются установление контактов с предпринимателями Калининградской области, встречи в министерствах, посещение крупных предприятий региона.
«Деловые переговоры будут организованы с представителями конкретных калининградских компаний, интересных уральскому бизнесу. Для этого мы собираем с участников делегации предварительные заявки на поиск потенциальных деловых партнеров в Калининграде», — уточнили в центре ВЭД ЮУТПП.
Калининград может быть перспективной площадкой для уральского бизнеса. Находясь в центре Европы, город сосредоточил в себе множество транспортных узлов и входит в число 25 крупнейших промышленных центров России.
Целями визита являются установление контактов с предпринимателями Калининградской области, встречи в министерствах, посещение крупных предприятий региона.
«Деловые переговоры будут организованы с представителями конкретных калининградских компаний, интересных уральскому бизнесу. Для этого мы собираем с участников делегации предварительные заявки на поиск потенциальных деловых партнеров в Калининграде», — уточнили в центре ВЭД ЮУТПП.
Калининград может быть перспективной площадкой для уральского бизнеса. Находясь в центре Европы, город сосредоточил в себе множество транспортных узлов и входит в число 25 крупнейших промышленных центров России.
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