Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 4,5 коп., евро — на 15,37 коп.
7 август 2018 (15:20)
УрБК, Москва, 07.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 4,5 коп., до 63,54 руб., курс евро — на 15,37 коп., до 73,56 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 4,26 коп., евро снизился на 6,49 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — на 31 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 3 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 3 коп., евро — на 43 коп.