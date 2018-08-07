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Официальный курс доллара США вырос на 4,5 коп., евро — на 15,37 коп.

7 август 2018 (15:20)

УрБК, Москва, 07.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 4,5 коп., до 63,54 руб., курс евро — на 15,37 коп., до 73,56 руб.

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