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Цели по увеличению роли малого бизнеса в экономике РФ не выполняются

УрБК, Москва, 07.08.2018. Цель, поставленная советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года по доведению численности работников в малом и индивидуальном предпринимательстве до 20 млн человек к 2018 году, пока не достигнута. Об этом говорится в материалах Счетной палаты России.



«Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015-2017 годах выросло с 4,5 до 6 млн, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 года составляет 19,2 млн человек», — отметил аудитор Андрей Перчян, выступая на Коллегии Счетной палаты с докладом об итогах проведенного анализа мер господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2014-2017 годах.



Кроме того, в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент РФ поставил еще одну стратегическую цель — довести к 2024 году вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП до 40%. Однако в действующей стратегии развития МСП эта цель не учтена. Кроме того, показатели «вклад МСП в ВВП» и «вклад МСП в ВРП» в настоящее время в Российской Федерации органами государственной статистики не наблюдаются, так что оценка достижения стратегической цели априори невозможна.



Главной причиной невыполнения планов эксперты Счетной палаты считают недостаточность господдержки предприятиям малого бизнеса.



Проведенный анализ показал, что в 2015-2017 годах объем кредитов субъектам МСП уменьшился. Поддержка, оказываемая в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), также не смогла изменить отрицательный тренд в кредитовании субъектов МСП. Доля кредитов, обеспеченных гарантиями в рамках НГС, осталась незначительной — от 1,5% на 1 января 2016 года до 4,8% на 1 января 2018 года. Одна из основных целей НГС — увеличение объемов долгосрочного кредитования субъектов МСП — не достигнута.

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