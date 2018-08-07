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«Уральские авиалинии» предлагают приобрести авиабилеты в рассрочку по карте «Совесть»

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) объявили о партнерстве. Об этом сообщает пресслужба перевозчика.



«С 1 августа 2018 года можно воспользоваться выгодным предложением карты «Совесть» и приобрести билеты на самолет в рассрочку без каких-либо процентов и переплат. При оплате не потребуется даже первоначальный взнос, а срок рассрочки составит два месяца», — говорится в сообщении.



При бронировании авиабилета пассажиры на сайте www.uralairlines.com и в мобильном приложении Ural Airlines должны выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные своей карты «Совесть». На покупки можно расходовать весь доступный по карте лимит.



«Оплата картой рассрочки «Совесть» не только дает возможность разделить сумму покупки на несколько частей, не переплачивая ни рубля, но и сохраняет все действующие на момент покупки скидки и акции магазина. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию в личном кабинете на сайте проекта «Совесть» или в приложении», — отмечают в пресс-службе.



Срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если пассажир купил в рассрочку авиабилет «Уральских авиалиний», например, в Сочи 6 августа за 22 тыс. 500 руб., то первый платеж 11 тыс. 250 руб. нужно внести до 30 сентября (до конца месяца, следующего за месяцем покупки), второй — до 31 октября. Таким образом, период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев.

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