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Федеральные субсидии на поддержку сектора МСП не оказывают существенного влияния на региональный бизнес

УрБК, Москва, 07.08.2018. Сложившийся порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета не обеспечивает создание равных условий для развития малого и среднего бизнеса в регионах. Об этом говорится в материалах Счетной палаты России.



В 2014-2016 годах более 20% средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку МСП, были направлены в 5 из 85 регионов. В 2017 году около 40% субсидий направлено 11 регионам, получившим более 200 млн руб. каждый, в то время как 8 регионов получили менее 0,7%. При этом в 2017 году 5 из 11 регионов, получивших наибольший объем поддержки, не достигли плановых значений показателя «количество вновь созданных рабочих мест».



В то же время коллегия Счетной палаты обратила внимание на отсутствие взаимосвязи между установленными в госпрограмме плановыми значениями показателя «количество вновь созданных рабочих мест» с объемом выделенных субсидий. К примеру, Республике Адыгея при выделении более 209 млн руб. установлен показатель — создать 73 рабочих места, Ямало-Ненецкому автономному округу при выделенных менее 9 млн руб. установлен показатель — создать 81 рабочее место.



В 2014-2017 годах на развитие МСП в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд руб., освоено 98%. Показатели госпрограммы, характеризующие развитие МСП, в 2017 году в основном выполнены. При этом по одному из основных показателей госпрограммы — «Количество вновь созданных рабочих мест в секторе МСП» — плановые значения снизились с 108 тыс. (2014 год) до 25 тыс. (2017 год).



«Ежегодное снижение этого показателя при положительной динамике численности занятых в сфере МСП в 2014-2017 годах свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП», — констатируют аудиторы.



Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное письмо в правительство РФ с рекомендациями поручить уполномоченным органам исполнительной власти принять меры по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей развитие МСП.

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