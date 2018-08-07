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В Екатеринбурге на неделю закроют движение в ночное время по улице Мостовой

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. В Екатеринбурге с 7 по 14 августа 2018 года будет закрыта для движения транспорта улица Мостовая в поселке Совхозном на ее участке от улицы Амундсена до улицы Предельной. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Ремонтные работы будут вестись по ночам с 22.00 до 06.00 для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов Екатеринбурга.



Объезжать закрытый участок улицы Мостовой в ночном режиме водители смогут по соседним улицам поселка Совхозного.

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