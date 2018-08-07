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Банк России определил перечень угроз при использовании банками биометрической информации

УрБК, Москва, 07.08.2018. Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Перечень приведен в указании, которое зарегистрировано Министерством юстиции и публикуется на сайте регулятора.



Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах.



Банки должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.



Нормативный документ разрабатывался Банком России совместно с ФСБ и ФСТЭК и является основополагающим для выбора кредитными организациями средств защиты информации, в первую очередь средств криптографической защиты. Учитывая, что кредитным организациям необходимо будет провести ряд организационно-технологических мероприятий для реализации требований указания, Банк России установил отсрочку применения мер надзорного характера за несоответствие этим требованиям.



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