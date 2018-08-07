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Импорт на Урал вырос за год на 53%
7 август 2018 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Уральское таможенное управление отмечает увеличение импорта товаров на 53% в сравнении с первым полугодием 2017 года. Рост вызван расширением поставок из стран дальнего зарубежья (Китай, Германия, США). Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Чаще всего на Урал импортируют машины, оборудование и транспортные средства. Стоимость импортируемых товаров выросла за этот же период на 63%.
Чаще всего на Урал импортируют машины, оборудование и транспортные средства. Стоимость импортируемых товаров выросла за этот же период на 63%.
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