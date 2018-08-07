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Свердловская область вошла в пятерку лидеров по открытию индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. По количеству индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) Свердловская область и Башкирия вошли в пятерку лидеров среди российских регионов. В Свердловской области на 1 июля 2018 года было открыто 12 тыс. 415 индивидуальных ИИС, в Республике Башкортостан — 11 тыс. 911. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления ЦБ РФ.



Большинство индивидуальных инвестиционных счетов в Уральском регионе было открыто в филиалах федеральных брокерских компаний.



В целом на 1 июля 2018 года, по данным Московской биржи, в России у профессиональных участников рынка ценных бумаг некредитных финансовых организаций было открыто 224 тыс. 216 ИИС. Это на 50% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Увеличился и объем средств, привлеченных на индивидуальные инвестиционные счета: с 21,88 млрд руб. до 54,15 млрд руб. Средняя сумма активов, учитываемых на счетах ИИС, составила около 240 тыс. руб.



В кредитных организациях, работающих на подведомственной Уральскому ГУ Банка России территории, на 1 июля 2018 года открыто 988 ИИС. Лидером выступает ХМАО-Югра.



«Положительная динамика роста, как количества открытых ИИС, так и объёма привлеченных средств, говорит о росте популярности этого инструмента. Инвесторы продолжают искать способы для увеличения доходности их вложений. ИИС позволяет диверсифицировать портфель и вложиться практически во все инструменты финансового рынка: акции, облигации (государственных и частных компаний) и другие. Вместе с тем, в отличие от банковского вклада средства на ИИС не застрахованы, поэтому этот инструмент более рискованный и требует от владельца понимания базовых основ инвестирования», — отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.



Структура ИИС претерпела некоторые изменения. Если раньше в портфеле преобладали государственные облигации, то в первой половине 2018 года большинство инвесторов предпочло вложиться в ПИФы (39,6% от совокупного объёма портфеля), облигации (24,65%) и акции (23,11%).

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