Новости дня

Более половины россиян не знают, что такое криптовалюта

УрБК, Москва, 07.08.2018. Более половины россиян (56%) не знают, что такое криптовалюта, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». Остальные (44%) имеют «какое-то представление» по данной тематике.



«31% респондентов ответил, что примерно представляют, что такое криптовалюты, но точного и ясного понимания у них нет. Этот ответ чаще давали участники опроса из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. руб. на члена семьи) — 38%. Любопытно, что в группе с высокими доходами (от 25 тыс. руб. и выше на члена семьи) доля тех, кто имеет представление о криптовалюте, оказалась даже ниже среднестатистического показателя — 26%», ― говорится в исследовании.



Лишь 135 респондентов считают, что хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют. В основном это молодые люди: в возрастной группе от 18 до 24 лет их доля составила 27%, в группе 25-31 — 21%.



При этом из тех, кто представляет себе — точно или примерно — что такое цифровые деньги, 87% приобретать их не планируют. Инвестировать в криптовалюту не прочь лишь 11%. О том, что криптовалюта у них есть, заявили только 2% опрошенных. С учетом пропорций, можно сказать, что число ее обладателей находится в пределах статпогрешности.



В основном опрошенные приобретали лишь два вида криптовалют — Bitcoin и Ethereum, причем Bitcoin выбирали в пять раз чаще. Три четверти — 76% — тех, кто приобретал криптовалюту, подтвердили, что покупали ее с целью заработка. При этом более половины из них отметили, что достигли поставленных финансовых целей.



24% заявили, что помимо стремления заработать, ими двигало желание следовать моде. 16% отметили, что приобрели цифровые деньги, так как собираются оплачивать ими товары и услуги. 15% сообщили, что вложились в криптовалюту из-за повышенного внимания к теме СМИ и рекламы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: