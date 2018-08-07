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Цены на бензин в России выросли за год на 12%

УрБК, Москва, 07.08.2018. Рост цен на бензин в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил 11,8%, следует из материалов Росстата. В то же время, по сравнению с июнем 2018 года, средние розничные цены на бензин в июле снизились в месячном выражении на 0,2%.



«Четвертый месяц подряд среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметно растут цены на газовое моторное топливо, которое в июле стало дороже на 5,2%. При этом цены на бензин автомобильный снизились на 0,2%», — говорится в материалах Росстата.



Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 руб. за литр, а в начале июня — уже дороже 43 руб.

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