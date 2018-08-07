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В Челябинской области за время продэмбарго уничтожено 463 тонны продуктов питания
7 август 2018 (11:08)
УрБК, Челябинск, 07.08.2018. В Челябинской области за четыре года продовольственного эмбарго уничтожено 463 т продуктов питания, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, с января 2015 года по август 2018 года на территории Южного Урала было изъято и уничтожено 60 т яблок и груш из Польши и более 19 т шпика из Испании, 127 кг лосося из Норвегии, почти 39 кг сырного продукта.
Всего за указанный период было выявлено и уничтожено 415 т растительной и 48 т животноводческой продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
По данным ведомства, с января 2015 года по август 2018 года на территории Южного Урала было изъято и уничтожено 60 т яблок и груш из Польши и более 19 т шпика из Испании, 127 кг лосося из Норвегии, почти 39 кг сырного продукта.
Всего за указанный период было выявлено и уничтожено 415 т растительной и 48 т животноводческой продукции.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
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