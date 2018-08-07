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В июле инфляция в России выросла до 2,5% в годовом исчислении

УрБК, Москва, 07.08.2018. В России в годовом исчислении рост потребительских цен в июле 2018 года вырос до 2,5%, в то время как месячные темпы инфляции в июле снизились с 0,5% до 0,3%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ.



Рост индекса цен за 12 месяцев обеспечили табачные изделия, бензин, ЖКХ, зарубежный туризм, связь, рыбная продукция.



Снижение обеспечили: крупа, сахар, плодоовощная продукция, теле- и радиотовары.



По прогнозам Банка России, инфляция в РФ по итогам 2018 года составит от 3,5% до 4%. В Минэкономразвития ожидают, что темпы роста потребительских цен составят 3,1%.

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