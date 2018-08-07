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Рекламную конструкцию в центре Екатеринбурга продали за 1,5 млн рублей
7 август 2018 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» подвело итоги аукциона по размещению рекламы в центре Екатеринбурга.
Речь идет о так называемом «суперсайте», который расположен в кольце между улицами Малышева, Белинского, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Стартовая цена на размещение рекламы на конструкции начиналась от 715 тыс. руб. Победителем торгов стало московское ООО «Гэллэри Сервис», предложившее 1,5 млн руб.
Речь идет о так называемом «суперсайте», который расположен в кольце между улицами Малышева, Белинского, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Стартовая цена на размещение рекламы на конструкции начиналась от 715 тыс. руб. Победителем торгов стало московское ООО «Гэллэри Сервис», предложившее 1,5 млн руб.
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