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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей закрыли движение по участку улицы Красных командиров

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. В Екатеринбурге с 6 августа 2018 года закрыли движение транспорта по улице Красных командиров в связи с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.



«Закрывается участок улицы Красных командиров от Шефской до Таганской с 6 августа по 15 октября. Транспортные потоки будут направляться по улицам Шефской, Лобкова, Донской, Энтузиастов», — говорится в сообщении на официальном сейте администрации города.

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