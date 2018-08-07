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В России штраф за недолив бензина может составить 1% от выручки АЗС
7 август 2018 (09:06)
УрБК, Москва, 07.08.2018. В России штраф за недолив топлива может составить 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что законопроект об ужесточении административной ответственности за такие нарушения уже подготовлен.
«Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.»,— рассказал Денис Мантуров.
Напомним, что ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов отмечал, что ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в 1% от годового оборота компании, при вторичном — в 3%. Такое решение было принято после получения результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на АЗС.
«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал А. Абрамов.
«Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.»,— рассказал Денис Мантуров.
Напомним, что ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов отмечал, что ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в 1% от годового оборота компании, при вторичном — в 3%. Такое решение было принято после получения результатов общественного мониторинга, который выявил недолив топлива на АЗС.
«Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал А. Абрамов.
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