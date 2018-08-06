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41% россиян считает приемлемым скачивание «пиратских» копий фильмов
6 август 2018 (17:47)
УрБК, Москва, 06.08.2018. При выборе между платным просмотром фильма в хорошем качестве и бесплатном просмотре в плохом качестве, треть (34%) россиян предпочтут первый вариант. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Четверть респондентов (25%) предпочтут бесплатно скачать или посмотреть фильм, даже если копия будет плохого качества. Еще 16% дождутся бесплатной копии ленты в хорошем качестве. Вообще не смотрят фильмы в интернете и не скачивают их 12% опрошенных, а 3% ответили, что посмотрят ленту в кино.
Более четверти россиян (28%) готовы заплатить за месячную подписку, обеспечивающую доступ к сайтам с лицензионными фильмами и сериалами, от 300 до 500 руб. Сумму от 600 до 1 500 руб. считают приемлемой 9% опрошенных. Еще 21% готовы платить от 10 до 250 руб. в месяц. Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что такой сервис должен быть бесплатным.
Четверть респондентов (25%) предпочтут бесплатно скачать или посмотреть фильм, даже если копия будет плохого качества. Еще 16% дождутся бесплатной копии ленты в хорошем качестве. Вообще не смотрят фильмы в интернете и не скачивают их 12% опрошенных, а 3% ответили, что посмотрят ленту в кино.
Более четверти россиян (28%) готовы заплатить за месячную подписку, обеспечивающую доступ к сайтам с лицензионными фильмами и сериалами, от 300 до 500 руб. Сумму от 600 до 1 500 руб. считают приемлемой 9% опрошенных. Еще 21% готовы платить от 10 до 250 руб. в месяц. Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что такой сервис должен быть бесплатным.
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