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ФАС заподозрила компанию «Энергосбыт Плюс» в нарушении антимонопольного законодательства

6 август 2018 (17:30)

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Энергосбыт Плюс».
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, нарушение выразилось в полном или частичном ограничении электроэнергии индивидуальному предпринимателю.

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