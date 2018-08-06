Новости дня
ФАС заподозрила компанию «Энергосбыт Плюс» в нарушении антимонопольного законодательства
6 август 2018 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Энергосбыт Плюс».
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, нарушение выразилось в полном или частичном ограничении электроэнергии индивидуальному предпринимателю.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, нарушение выразилось в полном или частичном ограничении электроэнергии индивидуальному предпринимателю.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суды оставили в силе решение о наложении на «Энергосбыт Плюс» штрафа в 650 тыс. рублей
- Арбитражный суд подтвердил законность предписания ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» от Свердловского УФАС
- Свердловский арбитраж подтвердил законность штрафа для «ЭнергосбыТ Плюс» в размере более 700 тыс. рублей
- «ЭнергосбыТ Плюс» подозревается в нарушении закона о защите конкуренции
- ФАС возбудило дело в отношении «ЭнергосбыТ Плюс» за ограничение электроэнергии без предупреждения