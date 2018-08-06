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В тренировочную базу ЧМ-2018 в Екатеринбурге дополнительно вложат 128,5 миллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. На завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Калининец» по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге потратят дополнительно 128,5 млн руб.



Информация о новых расходах на спортивный объект размещена на сайте госзакупок. Указанная сумма предлагается за завершение работ по реконструкции спорткомплекса, которые начались еще в 2016 году. В сентябре 2017 года после обустройства футбольного поля «Калининец» был открыт в качестве тренировочной базы для Чемпионата мира по футболу-2018.



Как следует из техзадания к новому аукциону, подрядчик, победивший в торгах, должен выполнить работы по окончанию строительства легкоатлетического стадиона. После этого реконструкция спортивного объекта будет считаться законченной.

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