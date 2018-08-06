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В Екатеринбурге в январе-июле 2018 года демонтировано 163 несанкционированных киоска
6 август 2018 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В Екатеринбурге с января по июль (включительно) 2018 года было демонтировано 163 нестационарных объекта торговли, установленных незаконно, сообщает официальный портал города.
До конца текущего года запланирован вынос еще 43 киосков и павильонов.
Речь идет об объектах, которые не были включены в схему размещения городской администрации.
Ранее Екатеринбургская городская дума утвердила постановление, которое, в том числе, запрещает устанавливать нестационарные объекты торговли на придомовых территориях. Всего в городе насчитывается порядка 300 киосков и павильонов.
До конца текущего года запланирован вынос еще 43 киосков и павильонов.
Речь идет об объектах, которые не были включены в схему размещения городской администрации.
Ранее Екатеринбургская городская дума утвердила постановление, которое, в том числе, запрещает устанавливать нестационарные объекты торговли на придомовых территориях. Всего в городе насчитывается порядка 300 киосков и павильонов.
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