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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований на сервисе «МегаФон. Путешествия»
6 август 2018 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству онлайн-бронирований авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов на сервисе «МегаФон. Путешествия». Об этом сообщает пресс-служба оператора.
За месяц работы сервиса лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. К середине лета на Урале лидерами по онлайн-турактивности после свердловчан стали челябинцы, пермяки и жители ХМАО.
По данным аналитиков, летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете мужчины интересуются в два раза чаще, чем женщины. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
«Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, а каждый четвертый — подбирает комплексные туры для отдыха. Среди наиболее популярных направлений: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Интересно, что 60% посетителей «МегаФон. Путешествия» со смартфонов подбирают варианты для отдыха и лишь каждый третий смотрит тур с компьютера», — сообщает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Напомним, «МегаФон. Путешествия» — интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. В режиме онлайн сервис сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку на сайте партнера абонент «МегаФона» получает кэшбэк — от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так, пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «МегаФона» или обналичить в банкомате.
Среди партнеров сервиса «МегаФон. Путешествия» — Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме забронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента «МегаФона».
За месяц работы сервиса лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. К середине лета на Урале лидерами по онлайн-турактивности после свердловчан стали челябинцы, пермяки и жители ХМАО.
По данным аналитиков, летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете мужчины интересуются в два раза чаще, чем женщины. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет.
«Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, а каждый четвертый — подбирает комплексные туры для отдыха. Среди наиболее популярных направлений: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Интересно, что 60% посетителей «МегаФон. Путешествия» со смартфонов подбирают варианты для отдыха и лишь каждый третий смотрит тур с компьютера», — сообщает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Напомним, «МегаФон. Путешествия» — интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. В режиме онлайн сервис сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку на сайте партнера абонент «МегаФона» получает кэшбэк — от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так, пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «МегаФона» или обналичить в банкомате.
Среди партнеров сервиса «МегаФон. Путешествия» — Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме забронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента «МегаФона».
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