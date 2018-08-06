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Продажи новых легковых автомобилей в России с января по июль 2018 года выросли на 17%
6 август 2018 (16:00)
УрБК, Москва, 06.08.2018. Объемы продаж новых легковых легких коммерческих (LCV) автомобилей в России с января по июль 2018 года возросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах «Ассоциации европейского бизнеса».
За указанный период было продано 992 тыс. 673 автомобиля. В июле продажи выросли на 10,6% в годовом выражении — до 143 тыс. 452 транспортных средств.
Положительную динамику за прошлый месяц продемонстрировали продажи марок Volkswagen Polo (+40%; 5,62 тыс.) и Lada Vesta (+38,5%; 9 тыс. единиц). Зафиксированы падения продаж Hyundai Solaris (5,35 тыс.; -23%) и Lada Granta (7,6 тыс.; -6,6%).
За указанный период было продано 992 тыс. 673 автомобиля. В июле продажи выросли на 10,6% в годовом выражении — до 143 тыс. 452 транспортных средств.
Положительную динамику за прошлый месяц продемонстрировали продажи марок Volkswagen Polo (+40%; 5,62 тыс.) и Lada Vesta (+38,5%; 9 тыс. единиц). Зафиксированы падения продаж Hyundai Solaris (5,35 тыс.; -23%) и Lada Granta (7,6 тыс.; -6,6%).
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