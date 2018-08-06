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Официальный курс доллара США вырос на 4,26 коп., евро снизился на 6,49 коп.
6 август 2018 (15:19)
УрБК, Москва, 06.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 4,26 коп., до 63,49 руб., курс евро снизился на 6,49 коп., до 73,41 руб.
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