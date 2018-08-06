Новости дня
Ответное продовольственное эмбарго стоило российской экономике 0,2 процентных пункта роста
6 август 2018 (15:01)
УрБК, Москва, 06.08.2018. Продовольственные контрсанкции, введенные в РФ Россией в ответ на санкции западных стран, обошлись российской экономике в 0,2 процентных пункта роста за четыре года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на группу исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА.
«Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров, более высокому, чем общий инфляционный фон. Эффект на реальные доходы населения мы оцениваем в минус 2–3 процентного пункта на 2018 год, настолько дороже средняя потребительская корзина именно из-за контрсанкций», — сообщил эксперт АКРА Дмитрий Куликов.
Он отметил, что в 2014-2018 годы ВВП России вырос на 3%, а вклад продэмбарго составил минус 0,2 процентного пункта. «Негативный вклад контрсанкций не был полностью компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК и снижения импорта», — добавил Дмитрий Куликов.
Расширение производства в секторе АПК увеличило ВВП на 1 процентный пункт.
«Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров, более высокому, чем общий инфляционный фон. Эффект на реальные доходы населения мы оцениваем в минус 2–3 процентного пункта на 2018 год, настолько дороже средняя потребительская корзина именно из-за контрсанкций», — сообщил эксперт АКРА Дмитрий Куликов.
Он отметил, что в 2014-2018 годы ВВП России вырос на 3%, а вклад продэмбарго составил минус 0,2 процентного пункта. «Негативный вклад контрсанкций не был полностью компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК и снижения импорта», — добавил Дмитрий Куликов.
Расширение производства в секторе АПК увеличило ВВП на 1 процентный пункт.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- АКРА оценило снижение доходов россиян из-за санкций и контрсанкций в 2-3 процентных пункта
- АКРА оценило снижение доходов россиян из-за санкций и контрсанкций в 2-3 процентных пункта
- Россияне вынуждены каждый год дополнительно тратить 4,4 тыс. рублей из-за продэмбарго
- Россияне вынуждены каждый год дополнительно тратить 4,4 тыс. рублей из-за продэмбарго
- Просроченная задолженность по потребкредитам в 2015 году выросла до 17,8%