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Ответное продовольственное эмбарго стоило российской экономике 0,2 процентных пункта роста

УрБК, Москва, 06.08.2018. Продовольственные контрсанкции, введенные в РФ Россией в ответ на санкции западных стран, обошлись российской экономике в 0,2 процентных пункта роста за четыре года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на группу исследований и прогнозирования аналитического агентства АКРА.



«Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продовольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров, более высокому, чем общий инфляционный фон. Эффект на реальные доходы населения мы оцениваем в минус 2–3 процентного пункта на 2018 год, настолько дороже средняя потребительская корзина именно из-за контрсанкций», — сообщил эксперт АКРА Дмитрий Куликов.



Он отметил, что в 2014-2018 годы ВВП России вырос на 3%, а вклад продэмбарго составил минус 0,2 процентного пункта. «Негативный вклад контрсанкций не был полностью компенсирован положительным эффектом роста производства в секторе АПК и снижения импорта», — добавил Дмитрий Куликов.



Расширение производства в секторе АПК увеличило ВВП на 1 процентный пункт.

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