Кризис

За три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем среди утилизированной животноводческой продукции чаще всего фигурировали молочные продукты, а среди растениеводческой — польские яблоки и турецкие помидоры. Об этом сообщает РИА «Новости».



В конце июля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкций. За три года Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тыс. т нелегальной продукции. Из них: 862,3 т — незаконно ввезенной животноводческой продукции, в основном молочной.



Санкционной подкарантинной продукции уничтожено 24,9 тыс. т. Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения. Турецкие помидоры не попадали под продэмбарго, однако их было запрещено ввозить в РФ в рамках ограничений, действовавших с 1 января 2016 года до ноября 2017 года.



Запрет на поставки иностранных продуктов пока действует до конца 2019 года.

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