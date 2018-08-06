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В Нижнем Тагиле будут судить сотрудника компании «Уралторглес» за дачу взятки полицейскому
6 август 2018 (14:40)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В Нижнем Тагиле перед судом предстанет сотрудник ООО «Уралторглес», обвиняемый в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия. 19 июля 2018 года оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сферах промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, лесопромышленного комплекса и недропользования ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» заметил возле дома по адресу ул. Алтайская, 27а «КамАЗ» с бревнами различных пород в прицепе. При этом сопроводительная документация на груз не соответствовала требованиям.
В связи с этим полиция начала проверку наличия в действиях собственника груза состава административного правонарушения по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ «Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».
В ходе нее сотрудники полиции установили собственника транспортного средства — ООО «Уралторглес», а также ответственного в компании за составление сопроводительных документов на древесину (заместитель директора предприятия). Его пригласили в отделение для дачи объяснений.
Мужчина предложил оперуполномоченному взятку в 30 тыс. руб. за возврат ему задержанного автомобиля с древесиной без проведения проверки и несоставление материала об административном правонарушении. Полицейский рассказал начальству о попытках склонить его к незаконным действиям за вознаграждение.
В отношении заместителя директора «Уралторглес» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
По версии следствия. 19 июля 2018 года оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сферах промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, лесопромышленного комплекса и недропользования ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское» заметил возле дома по адресу ул. Алтайская, 27а «КамАЗ» с бревнами различных пород в прицепе. При этом сопроводительная документация на груз не соответствовала требованиям.
В связи с этим полиция начала проверку наличия в действиях собственника груза состава административного правонарушения по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ «Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа».
В ходе нее сотрудники полиции установили собственника транспортного средства — ООО «Уралторглес», а также ответственного в компании за составление сопроводительных документов на древесину (заместитель директора предприятия). Его пригласили в отделение для дачи объяснений.
Мужчина предложил оперуполномоченному взятку в 30 тыс. руб. за возврат ему задержанного автомобиля с древесиной без проведения проверки и несоставление материала об административном правонарушении. Полицейский рассказал начальству о попытках склонить его к незаконным действиям за вознаграждение.
В отношении заместителя директора «Уралторглес» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
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