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Жители столицы Среднего Урала пожаловались на шум по ночам со стройки ЖК «Екатерининский парк»

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. За два месяца лета жители Екатеринбурга 59 раз пожаловались на шум по ночам со строительных площадок жилых комплексов, сообщает департамент Госжилстройнадзора Свердловской области.



По данным надзорного органа, чаще всего горожане жаловались на шум на площадках ЖК «Ньютон Парк» на улице Краснолесья, ЖК «Репин Парк» на пересечении Репина и Заводской, ЖК «РИО» на улице Хрустальногорская, ЖК «Екатерининский парк» на Азина, жилой дом в квартале улиц Ползунова – Краснофлотцев – Даниловская – Замятина и административное здание по адресу пер. Красный, 7.



По результатам проверок специалисты санитарно-эпидемиологического надзора составили в отношении виновных дел протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.4. КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)». Кроме того, застройщикам выданы предостережения.

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