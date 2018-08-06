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За три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции
6 август 2018 (14:02)
УрБК, Москва, 06.08.2018. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. т санкционной продукции, причем среди утилизированной животноводческой продукции чаще всего фигурировали молочные продукты, а среди растениеводческой — польские яблоки и турецкие помидоры. Об этом сообщает РИА «Новости».
В конце июля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкций. За три года Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тыс. т нелегальной продукции. Из них: 862,3 т — незаконно ввезенной животноводческой продукции, в основном молочной.
Санкционной подкарантинной продукции уничтожено 24,9 тыс. т. Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения. Турецкие помидоры не попадали под продэмбарго, однако их было запрещено ввозить в РФ в рамках ограничений, действовавших с 1 января 2016 года до ноября 2017 года.
Запрет на поставки иностранных продуктов пока действует до конца 2019 года.
В конце июля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках контрсанкций. За три года Россельхознадзором уничтожено свыше 26 тыс. т нелегальной продукции. Из них: 862,3 т — незаконно ввезенной животноводческой продукции, в основном молочной.
Санкционной подкарантинной продукции уничтожено 24,9 тыс. т. Большая часть — это фрукты, в частности, яблоки польского происхождения, а также значительный объем томатов турецкого происхождения. Турецкие помидоры не попадали под продэмбарго, однако их было запрещено ввозить в РФ в рамках ограничений, действовавших с 1 января 2016 года до ноября 2017 года.
Запрет на поставки иностранных продуктов пока действует до конца 2019 года.
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