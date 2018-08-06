Свердловские атомщики стали призерами АtоmSkills

Фотография с официального сайта ММК

Фотография с официального сайта ММК

Фотография с официального сайта ММК

В Екатеринбурге 3 августа 2018 года завершился III отраслевой чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills — АtоmSkills-2018. В этом году соревнования проходили по 27 компетенциям, в каждой из которых жюри определило призеров и победителей. В их число вошли и сотрудники свердловских предприятий ГК «Росатом» — АО «Уральский электрохимический комбинат», Белоярской АЭС, НПО «Центротех» и ФГУП «Комбинат Электрохимприбор».Чемпионат АtоmSkills-2018 стартовал 30 июля и собрал порядка 450 работников 78 предприятий атомной отрасли, а также студентов национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Оценивали работу конкурсантов порядка 500 экспертов.В рамках чемпионата была организована также деловая программа, основной темой которой стала «Трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров». Представители предприятий, учебных заведений, профильных министерств и ведомств, ведущие российские и международные эксперты обсудили условия и практики эффективной подготовки рабочих и инженерных кадров от школы и в течение всей жизни.В торжественной церемонии закрытия АtоmSkills-2018 приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.«Чемпионат AtomSkills проходит в нашем регионе уже третий год. За это время почти в три раза увеличилось количество представленных компетенций, в два раза выросло число конкурсантов и экспертов. Благодарю руководство Росатома за возможность выступить организаторами столь масштабного проекта. Для нас это важно в плане роста производительности труда, продолжения процессов модернизации производства, внедрения новых технологий, роста общественного интереса к рабочим и инженерным профессиям», — сказал Евгений Куйвашев.Среди свердловчан, занявших места на пьедестале почета, — представители УЭХК (номинации: «Электромонтаж», «Дозиметрист», «Промышленная автоматика», «Лабораторно-химический анализ»), Белоярской АЭС («Сварочные работы»), комбината «Электрохмприбор» («Неразрушающий контроль», «Прототипирование») и компании «Центротех» («Технологии композитов», «Электроника»).Победители в каждой номинации были награждены не только дипломами и медалями, но и денежными премиями. Занявшие первое место участники и их эксперты получили 190 тыс. руб., второе место — 85 тыс. руб., а третье — 65 тыс. руб.Комментируя итоги АtоmSkills-2018, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что в этом году в рамках чемпионата появилось много новых компетенций, связанных с цифровизацией. Эти компетенции вводятся и в российских соревнованиях, и в мировых, которые пройдут по линии Worldskills в 2019 году в Казани.«Мы, Росатом, являемся центром компетенций в программе цифровой трансформации Российской Федерации, цифровизации российской экономики. Но никакие программы не заработают, пока нет команд, способных работать в этих системах измерения — системе больших данных, системе искусственного интеллекта. Сегодня была первая «пристрелка» по этим направлениям. Соревнования прошли очень активно, мы довольны», — рассказал гендиректор ГК «Росатом» на встрече с журналистами.По словам Алексея Лихачева, в АtоmSkills-2018 нет проигравших. Все участники чемпионата повысили свое мастерство, все они представляют собой завтрашний день атомной отрасли.Планируется, что победители и призеры AtomSkills-2018, которым еще не исполнилось 29 лет, в составе команды Росатома примут участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в октябре этого года, который по традиции пройдет в Екатеринбурге.