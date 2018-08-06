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В Екатеринбурге на две недели закрыли движение по участку переулка Садоводов
6 август 2018 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В Екатеринбурге с 6 до 19 августа 2018 года закрыт для движения транспорта участок дороги по переулку Садоводов в районе дома № 33. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Объезд организован по улицам Волгоградской и Громова.
Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству канализационной сети. Подрядчик — ЕМУП «Водоканал».
Объезд организован по улицам Волгоградской и Громова.
Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству канализационной сети. Подрядчик — ЕМУП «Водоканал».
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