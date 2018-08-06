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На мобильную сеть госслужащих и работников госкомпаний России потребуется свыше 160 млрд руб.

УрБК, Москва, 06.08.2018. Поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекома» будет стоить свыше 160 млрд руб. Из них 71,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд руб.— госкомпании и еще 10,7 млрд руб. — из местных бюджетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием, сообщил «Коммерсанту» федеральный чиновник, знакомый с планами. Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тыс. руб. в год на человека.

Кроме того, в Минфин представлено обоснование необходимости выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 млрд руб., чтобы завершить создание ОС Sailfish Mobile.



Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств. Под доверенной понимается система, использующая аппаратные и программные средства для обеспечения одновременной обработки информации разной категории секретности группой пользователей без нарушения прав доступа. Sailfish ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений, входит в Единый реестр отечественного ПО.

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