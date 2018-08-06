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В Свердловской области Клуб любителей лошадей оштрафовали на 100 тыс. рублей за самовольное занятие федеральной земли
6 август 2018 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Управление Росреестра по Свердловской области оштрафовало Клуб любителей лошадей на 100 тыс. руб. за самовольное занятие участка, который находится в федеральной собственности.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, клуб разместил четыре загона для выгула животных в полосе отвода ОАО «РЖД». При этом объединение не оформило никаких правоустанавливающих документов.
Прокурор в отношении предпринимателя возбудил административное дело по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Штраф назначило управление Росреестра.
Кроме того, прокурор внес предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, клуб разместил четыре загона для выгула животных в полосе отвода ОАО «РЖД». При этом объединение не оформило никаких правоустанавливающих документов.
Прокурор в отношении предпринимателя возбудил административное дело по статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Штраф назначило управление Росреестра.
Кроме того, прокурор внес предпринимателю представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
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