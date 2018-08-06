Новости дня

В 2017 году НКО Свердловской области помогли в денежной и натуральной форме 590 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. В 2017 году социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) Свердловской области помогли в денежной и натуральной форме 590 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.



«СОНКО оказали социальные услуги 1 млн 709 тыс. человек, благотворительную помощь в денежной и натуральной форме получили 590 тыс. человек, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе — 159 тыс. человек», ― подсчитали в Свердловскстате.



Всего в прошлом году в регионе работало 5,1 тыс. СОНКО, по сравнению с 2016 годом их число сократилось на 0,6%. В 2017 году средняя численность работников составила 19 тыс. человек, численность добровольцев — 52,8 тыс. человек.



Объем поступлений денежных средств и иного имущества СОНКО составил 18,7 млрд руб., из него поступления (включая пожертвования) и гранты от российских физических лиц составили 13,3%, от коммерческих организаций — 19,6%, доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала) — 34,6%, поступления из бюджетов всех уровней — 6,1%.



93,9% собранных средств СОНКО использовали на текущие расходы, еще 6,1% — на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: