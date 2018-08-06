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Проведение ЧМ-2018 не повлияло на число посетивших Россию иностранцев

УрБК, Москва, 06.08.2018. Чемпионат мира по футболу-2018 не повлиял на динамику посещаемости России по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России.



В ведомстве подсчитали, что всего с 14 июня по 15 июля 2018 года на ЧМ-2018 в страну приехало 633 тыс. иностранцев.



Вместе с тем на общей динамике приезд болельщиков не отразился. С начала 2018 года до 15 июля российскую границу пересекли 5 млн человек. Это сопоставимо с показателями прошлого года.

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