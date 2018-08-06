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В Краснотурьинске из-за нарушений на 90 суток приостановлена работа частного детского лагеря
6 август 2018 (10:36)
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу частного лагеря дневного пребывания на базе детского клуба «Паритошка», сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Основанием для закрытия учреждения стали итоги проверки, проведенной Роспотребнадзором. В ходе нее выяснилось, что с детьми работали сотрудники, не прошедшие медосмотр, а воспитанников не кормили. Медобслуживания в лагере не было, и с детей справок никто не требовал, санузел был общий и для воспитанников, и для сотрудников лагеря.
Материалы проверки были переданы в Краснотурьинский городской суд, который постановил приостановить работу лагеря.
Основанием для закрытия учреждения стали итоги проверки, проведенной Роспотребнадзором. В ходе нее выяснилось, что с детьми работали сотрудники, не прошедшие медосмотр, а воспитанников не кормили. Медобслуживания в лагере не было, и с детей справок никто не требовал, санузел был общий и для воспитанников, и для сотрудников лагеря.
Материалы проверки были переданы в Краснотурьинский городской суд, который постановил приостановить работу лагеря.
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