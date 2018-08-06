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В Краснотурьинске из-за нарушений на 90 суток приостановлена работа частного детского лагеря

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2018. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу частного лагеря дневного пребывания на базе детского клуба «Паритошка», сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Основанием для закрытия учреждения стали итоги проверки, проведенной Роспотребнадзором. В ходе нее выяснилось, что с детьми работали сотрудники, не прошедшие медосмотр, а воспитанников не кормили. Медобслуживания в лагере не было, и с детей справок никто не требовал, санузел был общий и для воспитанников, и для сотрудников лагеря.



Материалы проверки были переданы в Краснотурьинский городской суд, который постановил приостановить работу лагеря.

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