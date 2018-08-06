Новости дня
На благотворительную программу «Забота» с участием ММК направлено 157,4 млн руб.
6 август 2018 (10:15)
УрБК, Магнитогорск, 06.08.2018. За 6 месяцев 2018 года 157,4 млн руб. направлено на реализацию программы «Забота». Об этом сообщает пресс-служба ММК. Программа проводится Магнитогорским благотворительным фондом «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК»), направлена на повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения и включает в себя несколько подпрограмм.
В рамках одной из них — «Старшее поколение» — более 14 тыс. неработающих пенсионеров комбината, других промышленных предприятий и учреждений дополнительно к своей государственной пенсии ежемесячно получают материальную помощь. Дополнительную социальную поддержку в виде ежеквартальной материальной помощи получают около 3 тыс. пенсионеров бюджетной сферы города — образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Цель программы «Сохрани свое здоровье» — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшение состояния здоровья людей пожилого возраста. При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Инвалидов и ветеранов обеспечивают средствами реабилитации — инвалидными креслами, слуховыми аппаратами. Пенсионеры получают материальную помощь на компенсацию затрат по протезированию и лечению зубов в стоматологических центрах и учреждениях города.
В рамках одной из них — «Старшее поколение» — более 14 тыс. неработающих пенсионеров комбината, других промышленных предприятий и учреждений дополнительно к своей государственной пенсии ежемесячно получают материальную помощь. Дополнительную социальную поддержку в виде ежеквартальной материальной помощи получают около 3 тыс. пенсионеров бюджетной сферы города — образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Цель программы «Сохрани свое здоровье» — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшение состояния здоровья людей пожилого возраста. При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Инвалидов и ветеранов обеспечивают средствами реабилитации — инвалидными креслами, слуховыми аппаратами. Пенсионеры получают материальную помощь на компенсацию затрат по протезированию и лечению зубов в стоматологических центрах и учреждениях города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ММК потратила на реализацию социальных и благотворительных программ более 500 млн рублей
- Благотворительный фонд «Металлург» стал лауреатом конкурса «Меняющие мир»
- Благотворительный фонд ММК подвел итоги выполнения программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году
- Благотворительный фонд ММК выделил на поддержку людей с ограниченными возможностями более 15 млн рублей
- Благотворительный фонд ММК направил на реализацию программы «Забота» более 190 млн рублей