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На благотворительную программу «Забота» с участием ММК направлено 157,4 млн руб.

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2018. За 6 месяцев 2018 года 157,4 млн руб. направлено на реализацию программы «Забота». Об этом сообщает пресс-служба ММК. Программа проводится Магнитогорским благотворительным фондом «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК»), направлена на повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения и включает в себя несколько подпрограмм.



В рамках одной из них — «Старшее поколение» — более 14 тыс. неработающих пенсионеров комбината, других промышленных предприятий и учреждений дополнительно к своей государственной пенсии ежемесячно получают материальную помощь. Дополнительную социальную поддержку в виде ежеквартальной материальной помощи получают около 3 тыс. пенсионеров бюджетной сферы города — образования, здравоохранения, культуры и спорта.



Цель программы «Сохрани свое здоровье» — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшение состояния здоровья людей пожилого возраста. При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Инвалидов и ветеранов обеспечивают средствами реабилитации — инвалидными креслами, слуховыми аппаратами. Пенсионеры получают материальную помощь на компенсацию затрат по протезированию и лечению зубов в стоматологических центрах и учреждениях города.

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